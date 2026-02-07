Dev Bankadan Altın Ve Bitcoin Fiyat Tahminleri

Küresel piyasalarda kıymetli metaller ve kripto varlıklarda dalgalı fiyat hareketlerinin yaşandığı bir hafta geride kalıyor. Rezerv para birimlerine alternatif olarak görülen altının ons fiyatı, haftayı yüzde 1,41 artışla 4 bin 964 dolardan kapattı. Haftanın başlarında 4 bin 402 dolara kadar gerileyen ons altın, alım taleplerinin etkisiyle yeniden yukarı yönlü bir seyre girdi.

BİTCOİN’DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Kripto para piyasasında en yüksek değere sahip olan Bitcoin, haftalık bazda yüzde 8,3 değer kaybederek geçen haftayı 76 bin 888 dolardan kapatmasına karşın bu hafta 70 bin 500 dolara geriledi. Bitcoin, hafta içinde 59 bin 930 dolara kadar düşerken, ardından gelen tepki alımları ile 70 bin doların üzerine çıktı.

Piyasalardaki sert dalgalanmalar, altın ve Bitcoin arasındaki karşılaştırmaları bir kez daha gündeme taşıdı. Bir analiz raporunda, iki varlık arasındaki fiyat farklılıklarının belirginleştiğine vurgu yapıldı ve Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılar için daha cazip bir yatırım aracı olduğu bildirildi. Uzmanlar, bir Bitcoin’in üretim maliyetini 87 bin dolar olarak tahmin ettiklerini, mevcut fiyatların ise bu seviyenin altında olduğunu belirtti. Ayrıca, kripto para piyasasındaki genel düşüşün, esasen kurumsal yatırımcıların ETF’lerden yaptıkları çıkışlardan kaynaklandığı ifade edildi. Raporda, ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden ocak ayında 3 milyar dolardan fazla çıkış yaşandığı, aralık ayında bu rakamın 2 milyar dolar, kasım ayında ise 7 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiği aktarıldı.