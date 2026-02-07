Ticaret Bakanlığı’ndan Menülerdeki Gizli Zam İddiasına İnceleme

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerdeki servis ücreti uygulamasının kaldırılmasının ardından menü fiyatlarında zammın yapıldığına dair ortaya atılan iddialarla ilgili olarak hemen inceleme başlatıldığını duyurdu. 5 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden yayımlanan paylaşımlar üzerine Bakanlık, konuyu titizlikle araştırma sürecini başlattı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyecektir” ifadesine yer verildi. Yapılan inceleme sonucunda, masalarda ve restoran girişlerinde fiyat listelerinin bulunmadığı tespit edildi.

İŞLETME BEYANI: ÇALIŞANLARA ÖDENEN FARK

Göz önünde bulundurulan işletme, servis ücretinin kaldırılmasının ardından daha önce “15 bin TL artı yüzde 12 servis” şeklinde sunduğu hizmetin toplam 16 bin 800 TL olduğunu açıkladı. İşletme, çalışanlarına zarar vermemek amacıyla fiyatları 16 bin 500 TL olarak güncellediğini ve aradaki farkı personele ödemek durumunda kaldığını belirtti. Ancak Bakanlık, bu uygulamanın haksız fiyat artışı olarak değerlendirileceğini vurguladı.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Bakanlık, işletmenin beyanı ile elde edilen belgeler doğrultusunda ilgili dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sunulacağını açıkladı. Eğer kurul, 6585 sayılı Kanun çerçevesinde haksız fiyat artışı tespit ederse, işletmeye 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

ETİKET VE FİYAT KURALLARINA AYKIRILIK TESPİTİ

Ayrıca, alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması ve fiyatların değişim tarihinin belirtilmemesi gibi unsurlar nedeniyle 6502 sayılı Kanun ile Fiyat Etiket Yönetmeliği’ne aykırılıklar tespit edildiği bildirildi. Bu nedenle, söz konusu alanda idari işlemlerin de gerçekleştirildiği belirtildi.