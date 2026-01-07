Bursa’da Yangın Baraka ve Minibüsü Sardı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi’nde, arazide yer alan bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı hızla sardı ve yangın, barakanın yanında park eden minibüse de sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, barakada da büyük ölçüde hasar meydana geldi.