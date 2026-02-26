Bursa’daki 20 Milyonluk Soygunun Kurgusu Ortaya Çıktı

bursa-daki-20-milyonluk-soygunun-kurgusu-ortaya-cikti

Olay, 17 Şubat günü saat 11.00 civarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi’nde gerçekleşti. Ö.U. isimli kişiye ait 20 milyon 322 bin TL miktarındaki paranın, İstanbul’dan Bursa’daki B.S. adlı işletmeciye ulaştırılması amacıyla yola çıkan O.D. ve O.S. isimli kişilerin kullandıkları aracın önü, bir otomobil ile kapatıldı.

POLİS HAREKETE GEÇİYOR

Araç içerisinde kolilerle saklanan nakit para, şüpheliler tarafından gasp edildi. Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, derhal çalışma başlattı. Şüphelilerin Bursa’ya girişleri ve şehirdeki varlık süreleriyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelenerek saha araştırmaları gerçekleştirildi.

SAHTE SOYGUN İDDİASI

Yapılan çalışmalar sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S.’nin, gasp olayını organize eden S.K., M.K., E.S., A.K., E.T., A.Ç. ve F.D. isimli kişilerle birlikte hareket ettiği belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, saklandıkları yerlerde yakalanan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda; 5 milyon 173 bin 900 TL nakit para, 8 milyon 311 bin 982 TL değerinde ziynet eşyası ve suça karışmış bir tüfek ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞİYOR

Şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde, ele geçirilen nakit para ve ziynet eşyalarını bahis yolu ile kazandıklarını iddia etti. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Müzik Dünyasında Celal Karatüre Rüzgarı Esti

Celal Karatüre, "Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" adlı eseriyle Türkiye ve Almanya müzik listelerinde 1. sıraya yerleşti, dünya genelinde en çok dinlenenler arasında 9. sıraya yükseldi.
Gündem

Türkiye Ragbi Federasyonu Milli Sporcu Sevdenur Gülçiçek’i Kaybetti

Türkiye Ragbi Federasyonu, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu kayıp, spor camiasında derin üzüntü yarattı.
Gündem

Yapay Zeka Modelleri Nükleer Silah Kullanımında Çekince Göstermiyor

Yapay zeka modelleri, jeopolitik kriz simülasyonlarında nükleer silahların kullanımına yönelik daha yüksek bir istek gösterdi. Bu durum endişe yarattı.
Gündem

Bursa’da 20 Milyonluk Soygun Gerçeği Ortaya Çıktı

Bursa'da silahlı soygun olarak bildirilen olayın sahte olduğu anlaşıldı. Soygunun, bahis parasını aklamak için planlandığı bildirildi, 8 kişiden 5'i tutuklandı.
Gündem

İrem Derici Nişanlısını Takipten Çıktı İddialı Paylaşımlar Yaptı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, nişanlısını takipten çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada yaptığı özgüven dolu paylaşımla "İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin." ifadesini kullandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.