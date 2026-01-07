Bursa’daki Işıklı Cisimlerin Kaynağı Belirlendi

bursa-daki-isikli-cisimlerin-kaynagi-belirlendi

BURSADA GÖKYÜZÜNDE SIRADIŞI IŞIK HAFTASI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde belirginleşen ışıklı nesneler, vatandaşlarda kısa süreli bir panik yarattı. Olay, ilçenin çeşitli yerlerinden net bir şekilde gözlemlenebildi. Işıltılı cisimleri fark eden ilçe sakinleri, bu anları cep telefonlarıyla kayıta geçirdi. Birkaç dakika süresince görülen ışıklar, sonrasında görünürlüğünü yitirdi.

BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar sonucunda, durum ilçede büyük bir merak oluşturdu. Başlangıçta korkuya neden olan ışıkların, geçtiğimiz hafta SpaceX tarafından uzaya gönderilmiş olan Starlink uyduları olduğu öğrenildi. İlgili kaynaklar, bu uyduların belirli zaman dilimlerinde topluca gökyüzünde görünmesinin oldukça normal olduğunu ve herhangi bir tehlike teşkil etmediğini ifade etti.

