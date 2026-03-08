Bursa Yüksek Hızlı Tren Ağına Katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’dan yola çıkan trenin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına entegre olacağını duyurdu. Uraloğlu, bu sayede Bursa’nın, Ankara ve İstanbul ile birlikte Türkiye’nin Yüksek Hızlı Tren ağına katılacağını ifade etti. Bakan, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

BURSA-OSMANELİ KESİMİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Bursa–Osmaneli hattındaki çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, bu kesimi 2023 yılının ikinci yarısında tamamlamayı düşündüklerini aktardı. Uraloğlu, “Bursa, Yüksek Hızlı Tren ağımıza katılacak 12. il olacak” ifadelerini kullandı.

Bursa-Osmaneli kesiminin Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına yönelik kritik bir bağlantı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu tamamlandığında Bursa’dan hareket eden bir trenin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacağı bilgisini paylaştı. Uraloğlu, bu gelişim ile Bursa’nın, Ankara ve İstanbul ile birlikte Yüksek Hızlı Tren ağına entegre olacağını belirtti.

OTUZ MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile ilgili detayları paylaşarak, “Hattımızın uzunluğu 201 kilometre olup, saatte 250 kilometre hızına uygun şekilde tasarımlanıyor. Bu hatta 25 tünel ve 16 viyadük inşa edeceğiz ve hat, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek” dedi.

İKİNCİ YARI HEDEFİ

Uraloğlu, Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahındaki 106 kilometrelik çalışmaların bu yılın ikinci yarısında tamamlanmayı hedeflediklerini kaydetti. Çalışmaların kazı dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerinin tamamlandığını, üst yapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Bakan ayrıca, Bursa’dan Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmaların 2028 yılında tamamlanacağını belirtti.