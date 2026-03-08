Bursa Yüksek Hızlı Tren Ağına Katılırken Hedef 30 Milyon Yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’dan hareket eden bir trenin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına entegre olacağını belirtti. Uraloğlu, Bursa’nın, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkenin Yüksek Hızlı Tren ağına katılacağını ifade etti. Bu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada ortaya kondu.

BURSA-YÜKSEK HIZLI TREN AĞINA KATILIYOR

Bursa-Osmaneli kesimindeki çalışmalarının son aşamaya geldiğini vurgulayan Uraloğlu, “Bursa-Osmaneli kesiminde önemli bir noktaya vardık ve bu kesimi yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Bursa, Yüksek Hızlı Tren ağına katılan 12. il olacak” dedi.

30 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile ilgili detaylar veren Bakan Uraloğlu, bu hattın 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre hızla çalışacağını belirtti. Hat, 25 tünel ve 16 viyadük ile donatılacak ve yılda yaklaşık 30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

HEDEF, YILIN İKİNCİ YARISI

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahındaki 106 kilometrelik kesimdeki çalışmaların bu yılın ikinci yarısında tamamlanması hedeflendiğini açıklayan Uraloğlu, “Kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini bitirdik, üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme sağladık. Bursa’dan Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.