Bursaspor’a TFF’den Sosyal Sorumluluk Ödülü

BURSASPOR’UN CENTİLMENLİK ÖRNEĞİ

Bursaspor Kulübü, ligin 22. haftasında Bursa’da oynanan Adanaspor maçı öncesi rakip takımın konaklama sorunu için devreye girdi. Adanaspor kafilesinin zor durumda kalmaması için hareket eden yeşil-beyazlı yönetim, bu davranışıyla takdir topladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor’un bu anlamlı adımını karşılıksız bırakmayarak, ‘Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü’nün Bursaspor Kulübü’ne verileceğini açıkladı.

MAÇ ÖNCESİ TÖREN

Bu centilmenlik eylemi sonrasında, ödülün Bursaspor-Aksarayspor karşılaşmasından önce, saat 15.30’da saha içinde gerçekleştirilecek bir törenle Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’e takdim edileceği belirtildi. TFF yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan törenle, futbolun yalnızca sahadaki rekabetten ibaret olmadığı mesajı verilmesi hedefleniyor.

SPORUN RUHUNA VURGULANDI

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bursaspor’un gelenekleri ve sporun ruhuna dikkat çekilerek, “Kulübümüz yalnızca sahadaki başarıları değil, saha dışındaki sosyal sorumluluk ve fair play değerlerini de her şeyin üzerinde tutmaktadır. Futbolu güzelleştiren, dayanışmayı artıran adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.