Bursaspor’dan Tarihi Zafer: 8-0!

YENİ MALATYASPOR İLE BURSA BURSASPOR MAÇINDA FARK AÇILDI

Yeni Malatyaspor ile Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup sezonunun ilk haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka, Yeni Malatya Stadyumu’nda yapıldı ve Bursaspor’un 8-0’lık etkileyici galibiyetiyle sona erdi. Galibiyeti getiren goller, 1. ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58. ve 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78. ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe tarafından kaydedildi.

BURSASPOR SEZONA ÜSTÜN BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, yeni sezona 3 puanla başlayarak liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan, Yeni Malatyaspor ise sezonun ilk haftasında puansız kalarak son sırada yer aldı.

Bursaspor’un gelecek maçında Trabzon FK’yı konuk etmesi bekleniyor. Yeni Malatyaspor ise bir sonraki hafta Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanına çıkacak. Her iki takım da sezonun ilerleyen haftalarında daha iyi sonuçlar almak hedefinde.

