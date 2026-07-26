Bursaspor, Shakhtar Donetsk ile Golsüz Berabere Kaldı

Spor
Bursaspor ve Shakhtar Donetsk futbolcuları maçta mücadele ediyor
Bursaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçı golsüz sona erdi.
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Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk özel maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı. Karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca 90 dakika 0-0 berabere sona erdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, yenilenen kadroyu görmek için tribünleri doldurdu. Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncular, ilk kez Bursaspor formasıyla taraftarın karşısına çıktı.

ARDA TURAN'A TRİBÜNDEN BÜYÜK SEVGİ SELİ

Ukrayna Premier Lig’de yılın teknik direktörü ödülünü alan Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan, Bursaspor taraftarlarından yoğun ilgi gördü. Maç öncesinde tribündeki taraftarlar, Shakhtar Donetskli futbolcuları da yanlarına çağırdı. Bursaspor ve Shakhtar Donetsk takımları centilmence bir mücadele sergiledi.

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