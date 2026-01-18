Buruk’tan Dikkat Çekici Açıklamalar: Motivasyonumuz Yüksek

Galatasaray’ın Gaziantep FK ile oynadığı maçın ardından basına açıklamada bulunan Buruk, rakiplerinin kendilerinden daha derin bir savunma hattı oluşturduğunu ifade etti. “Rakibi daha önde bekliyorduk ama rakibimiz daha dipte karşıladı. Zaman zaman 9, zaman zaman da 10 kişiyle iyi savunma yaptılar, iyi mücadele ettiler” şeklinde konuşan Buruk, ilk yarıda bazı fırsatlar yakaladıklarını ancak bunları değerlendirmek konusunda sorun yaşadıklarını vurguladı.

İKİNCİ YARIDA SORUNLAR SÜRDÜ

Buruk, oyuncularının yeteneklerinin yanı sıra beklerin hücuma katılımının da bu tür maçlarda kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Buruk, “Dikine, hat kıran pasları atamadık. Topla oyalandığımız anlar vardı. Ayrıca hücumda çoğalamadığımız, son pasları verecek oyuncu bulamamamız skor üretmemize engel oldu” ifadelerini kullandı. Erken atılan bir golün rakip savunmayı parçalayabileceğini dile getiren Buruk, “İkinci yarıda benzer şekilde gitti. Kaybettiğimiz toplardan pozisyonlar verdik. Şanssız bir gol yedik. Bu tür maçlarda öne geçmeniz çok önemli. Bunda çok başarılı olamadık” dedi.

MOTİVASYONUMUZ ARTMIŞ DURUMDA

Daha önceki döneme göre motivasyon seviyesinin arttığını belirten Buruk, “Motivasyon olarak ilk günden daha fazlası var. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalmak için çok önemli bir maça çıkacağız. Bu iniş ve çıkışlar her takımda olabilir” diyerek yaşanan sıkıntılara değindi. Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası’nın eksik kaldıkları dönemler oluşturduğunu söyleyen Buruk, pastan gelen transfer söylentilerine de yanıt verdi.

TRANSFERE VERİLEN ÖNEM

Buruk, transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, taraftarların eleştirilerine hak verdiğini belirtti. “Taraftarımıza yüzde 100 hak veriyoruz” diyerek onların taleplerinin önemine dikkat çeken Buruk, transfer döneminin zorluklarına da değindi. “Bazen kulüp oyuncusunu vermek istemiyor. Zor bir süreç ama transfer ihtiyacımız olduğunu net biliyoruz. Bunun için de önemli çaba sarf ediyoruz” diyerek durumu açıkladı. Taraftarlarının haklı eleştirileri olduğunun altını çizen Buruk, imzaların bir an önce atılmasını beklediklerini, “Bir an önce transferi bitirip rahatlamak istiyoruz” dedi.