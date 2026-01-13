BYD Pazarın Dinamiklerini Yeniden Şekillendiriyor

byd-pazarin-dinamiklerini-yeniden-sekillendiriyor

Elektrikli otomobil pazarındaki dinamikler yeniden şekilleniyor. Çin merkezli otomotiv şirketi BYD, 2026 yılına yaklaşırken yaptığı cesur fiyat değişiklikleriyle rakiplerine meydan okudu. Markanın B-SUV segmentindeki tamamen elektrikli aracı BYD Atto 2, güncellenen fiyatları sayesinde içten yanmalı kompakt hatchback modellerle benzer seviyelere inerek dengeleri alt üst ediyor. Özellikle Clio gibi B sınıfı otomobillerle eşit fiyat bandında konumlanması, Atto 2’yi elektrikli araca geçmek isteyenler için oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.

YENİ TASARIM VE KULLANIM KOLAYLIĞI

BYD Atto 2, markanın çağdaş tasarım dilini kompakt SUV boyutları ile bir araya getiriyor. Yerden yüksek tasarımı, kısa ön ve arka çıkıntıları ile akıcı gövde hatları, hem şehir içi kullanımda pratiklik sağlıyor hem de SUV deneyimini yaşatıyor. Keskin LED farlar ve sade ama etkileyici ön görünümü, Atto 2’nin elektrikli otomobil kimliğini belirgin bir şekilde vurguluyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor ve mekanik özellikler açısından Atto 2, 130 kW güç üreten tamamen elektrikli bir motorla donatılmış durumda. Bu güç, yaklaşık 177 beygir gücüne tekabül ediyor. Elektrikli motorun sunduğu anlık tork, araca kalkış esnasında oldukça çevik bir performans sunarak, dinamik bir sürüş deneyimi sağlıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fiat Doblo Fiyatlarında 250 Bin TL Sınırı Aşıldı

Fiat, Doblo modeli için cazip finansman seçenekleri sunarak enişteleri heyecanlandırıyor. Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
Gündem

Trabzonspor Oğuz Aydın Transferini Resmen Reddetti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe’nin oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi hakkında açıklama yaparak, oyuncunun kulübe gelmek istemediğini belirtti. Bu nedenle transfer sürecinin sona erdiğini ifade etti.
Gündem

Fitch Uyardı: Bitcoin Teminatlı Menkul Kıymetlerde Riskler Yüksek

Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin yüksek risk taşıdığını belirterek, fiyat dalgalanmaları için sağlam teminat ve hızlı tasfiye gerekliliğini vurguladı.
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Yeni Değerlendirme Sistemi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci gelişimini destekleyerek sadece akademik başarıyı değil, sosyal becerileri de değerlendiren yeni bir rapor uygulamasını hayata geçirdi. Veliler, çocuklarının güçlü yönlerini daha iyi takip edebilecek.
Gündem

Amedspor Yönetiminden Barzani Aileine Ziyaret Gerçekleşti

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Mesud Barzani ile bir araya geldi. Görüşme, kulübün faaliyetleri açısından önem taşıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.