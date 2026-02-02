BYD Türkiye Fiyatları Yeniden Güncellendi

byd-turkiye-fiyatlari-yeniden-guncellendi

Türkiye, 2025 yılında 45 bin 537 adetlik satış gerçekleştirerek şarj edilebilir hibrit ve yeni enerji araçları pazarında zirvede yer aldı. Tam elektrikli araç pazarında ise 19 bin 679 adetle üçüncü sırada bulunan şirket, Türkiye’deki fiyat listesinde yenilikler yaptı. Yeni yılı art arda gelen zamlarla geçiren firmanın güncel fiyatlandırması ise şu şekilde:

ATTO 2 BOOST FİYATI ARTTI

Atto 2 Boost’un fiyatı 1 milyon 575 bin TL’den 1 milyon 624 bin TL’ye yükseldi.

ATTO 2 COMFORT DA YÜKSELDİ

Atto 2 Comfort modeli ise 1 milyon 680 bin TL’den 1 milyon 734 bin TL’ye çıktı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Antalya’da Hortumun Ardından Enkaz Temizleme Çalışmaları Başladı

Hortum nedeniyle zarar gören teknelerin kaldırılmasına yönelik temizlik çalışmaları başladı. Ayrıca, tarım ve orman alanlarında biriken su hala çekilmedi.
Gündem

Yeni Belgelerde Epstein İle Siegal’ın İlişkisi Gün Yüzüne Çıktı

Epstein belgeleri, ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'in pedofiliye ilişkin skandal bir teklifini gün yüzüne çıkardı. Siegal, Epstein'e Afrika'dan bebek getirebileceğini söyledi.
Gündem

Kripto Para Piyasalarında Düşüş Devam Ediyor

Altın ve gümüşdeki düşüş, kripto para piyasasını da etkiliyor. Bitcoin yatırımcıları, yaşanan sert satışlar nedeniyle zor günler geçiriyor.
Gündem

BES Çıkışları Rekor Kırarken Girişler Düşüşte

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısındaki azalmanın ardından, yeni katılımlar düştü ve sistemden çıkış oranları tarihi zirveye ulaştı.
Gündem

Epstein Davasında Yeni Belgelerle Gündeme Gelen İstifalar

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Mandelson, Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle İşçi Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu ve "Daha fazla utanç istemiyorum" dedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.