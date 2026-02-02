BYD Türkiye Fiyatları Yeniden Güncellendi

Türkiye, 2025 yılında 45 bin 537 adetlik satış gerçekleştirerek şarj edilebilir hibrit ve yeni enerji araçları pazarında zirvede yer aldı. Tam elektrikli araç pazarında ise 19 bin 679 adetle üçüncü sırada bulunan şirket, Türkiye’deki fiyat listesinde yenilikler yaptı. Yeni yılı art arda gelen zamlarla geçiren firmanın güncel fiyatlandırması ise şu şekilde:

ATTO 2 BOOST FİYATI ARTTI

Atto 2 Boost’un fiyatı 1 milyon 575 bin TL’den 1 milyon 624 bin TL’ye yükseldi.

ATTO 2 COMFORT DA YÜKSELDİ

Atto 2 Comfort modeli ise 1 milyon 680 bin TL’den 1 milyon 734 bin TL’ye çıktı.