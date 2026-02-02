Epstein Davasında Yeni Belgelerle Gündeme Gelen İstifalar

ABD’DE İSTİSMAR DAVA DOSYALARI AÇIKLANDI

Milyarder Jeffrey Epstein’a yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla sürdürülmekte olan davanın belgelerindeki 3 milyondan fazla evrak, kamuoyuyla paylaşıldı. Bu belgelerin açıklanması ile birlikte, 11 Eylül 2025 tarihinde görevden alınan eski İngiltere Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson’un adı yeniden gündeme gelince, iktidar partisi üyeliğinden istifa etme kararı aldı.

İSTİFA MEKTUBUNDA UTANÇ VURGUSU

Eski Kabine Bakanı ve Büyükelçi olan Mandelson, İşçi Partisi’nin genel sekreterine yazdığı istifa mektubunda, Epstein ile bağlantılarının tekrar gündeme gelmesi sebebiyle “daha fazla utanç yaratmak istemediğini” belirterek, parti üyeliğinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Mektubunda, “20 yıl önce bana yapıldığı iddia edilen ve hatırlamadığım ya da kaydını tutmadığım mali ödemelere ilişkin, doğru olduğuna inanmadığım suçlamalarla yeniden ilişkilendirildim. Bunların tarafımca araştırılması gerekiyor.” dedi. Eski büyükelçi, bu süreçte İşçi Partisi’ne zarar vermek istemediğini vurguladı ve “Sesleri çok daha önce duyulması gereken kadınlar ve kız çocukları için bir kez daha özür dilemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

YENİ BELGELERDE MALİ ÖDEMELER

Geçtiğimiz cuma günü ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgelerde, Epstein’ın 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson’a üç ayrı işlemle toplamda 75 bin dolar ödeme yaptığına dair bilgiler yer aldı. Bu belgelerde, söz konusu 25 bin dolarlık ödemelerin Epstein’a ait banka hesaplarından gönderildiği öne sürüldü. 9 Eylül 2025’te yayınlanan yazışmalarda, Mandelson’ın Epstein’a “En iyi dostum” şeklinde hitap ettiği belirlendi. Eski büyükelçi, Epstein’a gönderdiği doğum günü mesajında, “Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız.” şeklinde ifadeler kullandı.

KONTROL ALTINDA OLAN İDDİALAR

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı belgeler hâlâ inceleniyor ve her gün birçok önemli ismin adı gündeme getiriliyor. Yapılan taramalarda, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişi iddialarla karşı karşıya kalıyor. Belgelerde, “Melania” filminin yönetmeni Brett Ratner’ın Epstein ve iki kadınla birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.

PRENS ANDREW’UN FOTOĞRAFLARI

Son incelemelerde eski İngiltere Prensi Andrew’a ait bir dizi fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğraflarda, yerde yatan bir kadının üzerinde dört ayak üzerinde diz çökerek çekildiği görünmekte. Fakat belgelerde bu fotoğrafların çekildiği zaman ve yer hakkında hiçbir bilgi yer almıyor. Eski prens, Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağı olmaktadır ve sürekli olarak herhangi bir yanlışlık yapmadığını ifade etmektedir. Ancak, kraliyet görevlerinden çekilip Kral III. Charles tarafından tüm unvanlarından mahrum bırakıldığı belirtiliyor.

MACRON’UN İSMİ DE YER ALIYOR

Belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un adı da dikkat çekmekte. Macron’un, cumhurbaşkanı seçilmeden önce ve sonrasında Epstein ile çeşitli konularda iletişim kurduğuna dair bilgiler mevcut. E-postalarda, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in ailesi ile birlikte 2012 yılında Epstein’in Little Saint James adasında vakit geçirdiği görülmekte. Lutnick’in eşi Allison’un çocukları ve başka bir aile ile birlikte seyahat planladığı ve bu süreçte Epstein’ın o zamanki asistanı ile iletişim kurduğu ortaya çıkmış durumda.