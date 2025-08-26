Cabbar, Turgut Özal’ın Papağanı Bulundu

ANTALYA’DAKİ BABY PAPAĞAN HIRSIZLIĞI

Antalya’da yaşayan Metin Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının önerisiyle 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yaşamını yitirmesinin ardından Özal’a ait olan papağanı “Cabbar”ı sahiplenmeye karar verdi. Uzun yıllar boyunca Suna’nın yanında kalan Cabbar, geçen günlerde çalındı. 23 Ağustos Cumartesi akşamında Altınkum Mahallesi’ndeki bir restorana giden Metin Suna, kapının önüne bıraktığı papağanını kısa bir süre sonra yerinde göremeyince durumu polise bildirdi.

PAKETİ GÖRDÜĞÜ YERDE BULDU

Üç gün boyunca haber alamadığı Cabbar ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinden aldığı bilgiye göre, papağan aynı noktaya bırakılmıştı. Metin Suna, polislerin papağanı bırakan kişiyi kendisine göstermediğini aktardı. Cabbar’a yeniden kavuştuğu için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Suna, “Papağanım strese girmiş, kendi kuyruğunu biraz parçalamış. Yıllardır evladım gibiydi, kaybolduğunda içim karardı. Allah’a şükür polisimiz elinden geleni yaptı” diyerek duygularını paylaştı.

TEDİRGİNLİK YAŞIYOR

Metin Suna, Cabbar’ın hâlâ biraz tedirgin olduğunu dile getirerek, yanında olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Onun için uzun yıllar boyunca süren bu dostluğun ve birlikte geçirdiği zamanların değeri çok büyük.