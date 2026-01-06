Caddebostan’da Dalgalarla Mücadele Eden 3 Kişi Yaralandı

İSTANBUL’DA DENİZDE ŞOK OLAY

İstanbul’un Kadıköy Caddebostan Sahili’nde lodosun etkisiyle yükselen dev dalgalara rağmen denize girmeye çalışan 3 kişinin başına gelen olay dikkatleri üzerine çekti. 4 Ocak Pazar günü meydana gelen olayda, dalgaların etkisiyle savrulan kişiler kayalıklara çarparak yaralanma tehlikesi yaşadı.

DALGALAR KONTROLÜ KAYBETTİRDİ

Şiddetli lodosun etkisiyle sahilde yer yer kayalıkların üzerine kadar yükselen dalgalar, denize girmekte ısrar eden 3 kişinin kontrolünü kaybetmesine sebep oldu. Dalgaların etkisiyle kayalıklara düşen bu kişiler için çevredeki vatandaşlar durumu acil olarak yetkililere bildirdi.

BACAKTA KIRIK VE ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi sahilde yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kontroller sonucunda, 3 kişide bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu saptandı ve tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi. Olayı gözlemleyen bazı vatandaşlar, “Bu havada denize girilir mi? Dalgalar zaten uyarıyordu” şeklinde tepkilerini dile getirdi.