Çalhanoğlu Transferi İçin Galatasaray Beklemede Kaldı

Transferde İTALYA’YA YÖNELİŞ

Transfer döneminde rotasını İtalya’ya çeviren Galatasaray’ın, Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olarak girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Milano’da bulunan sarı kırmızılı yetkililerin, milli oyuncunun transferi için mavi siyahlı kulüple bir görüşme yapmaya hazırlandığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Ancak İtalya kaynaklı gelen bilgiler, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu ortaya koyuyor.

GALATASARAY, HAKAN İÇİN GÖRÜŞME YAPMAYACAK

Bir haber kaynağının bildirdiğine göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda tutmayı hedefliyor ve bu yüzden Galatasaray ile transfer görüşmelerine başlama niyetinde değil. Çalhanoğlu’nun transferi için bir görüşme planlandığına dair herhangi bir bilgi mevcut değil.

SACAKLIĞI TEPKİYLE KARŞILANDI

Geçtiğimiz Napoli maçında sakatlık yaşayan Türk futbolcunun, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, teknik direktör Cristian Chivu tarafından kilit oyunculardan biri olarak görüldüğü vurgulandı.

HAKAN’LA İLGİLİ GEÇMİŞ İDDİALAR

Haberin detaylarına göre, Galatasaray’ın geçen yaz da Hakan Çalhanoğlu’nu istediği hatırlatılırken, sarı kırmızılıların bu transfer için yine beklemek zorunda kalacağı ifade edildi. Hakan’ın Türkiye’ye dönüş zamanının ocak ayında olmayacağı da dile getirildi.

