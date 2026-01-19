Çalışanları Etkileyen SGK Çıkış Kodları Değişti

Milyonlarca çalışanın iş hayatını etkileyen bir gelişme yaşandı; işten çıkış kodlarıyla ilgili belgelerde değişiklik yapıldı. Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihinde aldığı kararla, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işten çıkış kayıtlarında yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” kodunu değerlendirdi. Bu kodun, işverenin tek taraflı beyanlarına dayandığı ve henüz yargı denetiminden geçmeyen iddiaların resmi kayıtlara işlendiği tespit edildi. Bu durumun, bireylerin çalışma hayatı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirlendi. Dolayısıyla, söz konusu düzenleme Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkı açısından iptal edildi.

KİŞİ GÖREBİLİYOR, KURUMLAR GÖREMİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet dökümünü e-Devlet üzerinden sorgulayan bireyler, işten çıkarmaya ait kodları görebiliyor. Ancak işverenlere ulaştırılan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi’nde, işten çıkış kodları ve nedenleri artık görünmüyor.

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE GÖRÜNÜYOR

Eğer işveren, işe giriş esnasında işçiden işten ayrılış bildirgesi talep ederse, fesih nedeni bu belgede yer almakta. Danıştay’ın bu belgeye dair de bir karar alması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kodların ve açıklamaların kaldırılması gündeme gelebilir.