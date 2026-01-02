Çalışanların 2026 Vergi Tarifesi Detayları Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, her yıl gelir vergisi tarifesini yenileyerek güncel durumu yansıtıyor. 2026 yılı için belirlenen gelir vergisi tarifesi, yeniden değerleme oranı %25,49 temel alınarak güncellendi. Ancak uzmanlar, hesaplamalarda yüzde 5’i aşmayan kesirlerin dikkate alınmamasının, çalışanların daha hızlı bir şekilde üst vergi dilimlerine geçmesine neden olduğunu belirtiyor.

ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DİLİMİ DEĞİŞİKLİĞİ

Buna göre, 2026 yılında uygulanacak vergi dilimlerinin detayları şu şekilde: 190 bin TL’ye kadar kazançlar yüzde 15, 400 bin TL’ye kadar olan kazançlar için yüzde 20, 1,5 milyon TL’ye kadar ise yüzde 27, 5,3 milyon TL’ye kadar kazançlara yüzde 35 vergi uygulanacak ve bu tutarın üzerindeki kazançlar yüzde 40 oranında vergilendirilecek. Asgari ücret, geçen yıla göre bir ay daha erken ikinci vergi dilimine geçecek.

VERGİ YÜKÜNDE ARTIŞ

Asgari ücretle çalışanların vergi yükü, ücretin iki katı seviyesinde çalışanlar için daha hızlı bir şekilde artış gösterecek. 2025 yılında 69 bin 455 TL vergi ödeyen bir çalışan, 2026 yılında aynı gelir seviyesinde 94 bin 555 TL vergi ödeyecek. Bu durumda, ücret yüzde 27 artarken, vergi yükü yüzde 36 oranında yükselecek.

VERGİ İSTİSNASI ARTIYOR

Ayrıca, asgari ücrete kadar olan kazançlarda uygulanan vergi istisnası, 2026’da 55 bin 889 TL’ye yükselecek. Bu kapsamda, tüm çalışanlar gelir ve damga vergisinden toplam bu tutar kadar muaf tutulacak. 2026 yılına yönelik gelir vergisi tarifesi için belirlenmiş olan gelir dilimleri de şu şekilde sıralanıyor: 190 bin TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15, 190 bin TL – 400 bin TL arası kazançlarda yüzde 20, 400 bin TL – 1 milyon 500 bin TL arası kazançlarda yüzde 27, 1 milyon 500 bin TL – 5 milyon 300 bin TL arası kazançlarda yüzde 35 ve 5 milyon 300 bin TL üzerindeki kazançlarda ise yüzde 40 vergi oranı uygulanacak.