Kar Yağışı Nedeniyle Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu

kar-yagisi-nedeniyle-hasta-icin-ekipler-seferber-oldu

SİVAS’TAN ACİL MÜDAHALE

Sivas’ın Karalar Köyü’nde sağlık problemi yaşayan 58 yaşındaki bir vatandaş için Acil Sağlık ekiplerine bildirim yapıldı. Ancak köy yolunun yoğun kar yağışından dolayı kapanması, durumu Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine yönlendirdi.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ HIZLA GÖREVE KOŞTU

Ekipler, zaman kaybetmeden bölgeye intikal ederek yolu açma çalışması başlattı. Kış koşullarına rağmen aralıksız süren çalışmalar sonucunda köy yolunun hızla açıldığı bildirildi.

HASTAYA ZAMANINDA MÜDAHALE

Yolun erişime açılmasının hemen ardından 112 Acil Sağlık ekipleri hastaya ulaştı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hasta hastaneye sevk edildi. Sivas İl Özel İdaresi yetkilileri, kış aylarında 7 gün 24 saat boyunca vatandaşların can ve yol güvenliği için görevde bulunduklarını vurgulayarak, “Bir yol açmanın bazen bir hayata umut olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

