Süper Lig’de İki Maç Ertelenerek Yeni Takvim Belirlendi

super-lig-de-iki-mac-ertelenerek-yeni-takvim-belirlendi

Süper Lig’de 26. ve 27. hafta maç takvimi belli oldu. 26. haftanın karşılaşmaları 13-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecekken, 27. hafta mücadeleleri 17-19 Mart aralığında oynanacak. Yapılan duyuruda, yoluna Avrupa’da devam eden Galatasaray’ın Göztepe ile Samsunspor’un ise Rizespor ile oynayacağı maçların ertelendiği ifade edildi.

MAÇLAR İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Ertelenen karşılaşmaların hangi tarihte gerçekleştirileceği ilerleyen günlerde açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında 26-27. hafta müsabakalarına dair yeni programın duyurulduğu belirtildi. Daha önce 21.01.2026 tarihinde yapılan açıklamada, Galatasaray ve Samsunspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Konferans Ligi’nde Son 16 Turu’na yükselmeleri nedeni ile Göztepe – Galatasaray ve Çaykur Rizespor – Samsunspor karşılaşmalarının ertelendiği vurgulandı. Müsabakaların ne zaman yapılacağı ise daha sonra kamuoyuna bildirileceği aktarıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıt Fiyatları İçin Tasarruf Yöntemleri Rehberi

Akaryakıt fiyatları yükselirken, uzmanlar doğru sürüş teknikleriyle tasarrufun %50'ye kadar çıkabileceğini belirtiyor. Araç sahiplerinin genelde göz ardı ettiği önemli detaylar mevcut.
Gündem

İngiltere Kırsalında Tehlike Altındaki Kuşlar Uyarısı

İngiltere'de yetkililer, bahçelerinde karga gören vatandaşları uyardı. Azalan karga populasyonu için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Gündem

Güven Hokna’nın Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye karakteriyle hatırlanan Güven Hokna, uzun süre sonra paylaştığı son görüntüsüyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Zayıflığı gözlerden kaçmadı.
Gündem

Sadettin Saran Tedesco İle Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de puan kayıpları ve Avrupa'dan elenme üzerine teknik direktör Tedesco eleştiriliyor. Başkan Saran, durumu değerlendirmek için yönetim toplantısı düzenleyecek. Oyuncu değişiklikleri tartışma konusu.
Gündem

Hurda Araç Teşviki Yasası İçin Son Gelişmeler

25 yaş üstü araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya verip ÖTV'siz yeni araç almak için teşviklerin durumunu merakla takip ediyor. Teşviklerle ilgili gelişmeler bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.