Süper Lig’de İki Maç Ertelenerek Yeni Takvim Belirlendi

Süper Lig’de 26. ve 27. hafta maç takvimi belli oldu. 26. haftanın karşılaşmaları 13-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecekken, 27. hafta mücadeleleri 17-19 Mart aralığında oynanacak. Yapılan duyuruda, yoluna Avrupa’da devam eden Galatasaray’ın Göztepe ile Samsunspor’un ise Rizespor ile oynayacağı maçların ertelendiği ifade edildi.

MAÇLAR İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Ertelenen karşılaşmaların hangi tarihte gerçekleştirileceği ilerleyen günlerde açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında 26-27. hafta müsabakalarına dair yeni programın duyurulduğu belirtildi. Daha önce 21.01.2026 tarihinde yapılan açıklamada, Galatasaray ve Samsunspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Konferans Ligi’nde Son 16 Turu’na yükselmeleri nedeni ile Göztepe – Galatasaray ve Çaykur Rizespor – Samsunspor karşılaşmalarının ertelendiği vurgulandı. Müsabakaların ne zaman yapılacağı ise daha sonra kamuoyuna bildirileceği aktarıldı.