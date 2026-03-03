Can-Am Bosphorus Boat Show Sektöre Güçlü İvme Sağladı

Can-Am Bosphorus Boat Show’da 500’den fazla tekne sergilendi. Fuarın sektöre önemli bir katkı sağladığını belirten YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Zorlu bir süreçten geçen sektörümüz için bu fuar hem moral hem ticari anlamda güçlü bir ivme yarattı.” açıklamasında bulundu. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği tarafından düzenlenen Can-Am Bosphorus Boat Show, 500’den fazla teknenin sergilendiği bir organizasyon olarak 8 gün boyunca 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İSTANBUL FUAR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Fuar Merkezi’nde “Dünyanın en büyük ikinci kara fuarı” unvanıyla gerçekleştirilen etkinlikte, boyları 3 metre ile 30 metre arasında değişen tekneler sergilendi. Ziyaretçilere her bütçeye uygun yat, tekne ve ekipman seçenekleri tanıtıldı. 4 bin euro ile 4 milyon 400 bin euro arasında fiyat aralığında sunulan teknelerin yer aldığı fuarla ilgili olarak YATED Yönetim Kurulu Başkanı Bekiroğlu, “Bosphorus Boat Show tescilli markası altında, karada ve denizde Türkiye’nin en büyük tekne, tekne ekipmanları ve aksesuarları fuarlarını düzenliyoruz. Karadaki fuarımız, dünya çapında Düsseldorf’tan sonra en büyük ikinci kara fuarı” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE YABANCI MARKALARIN YOĞUN KATILIMI

Bu yıl fuarın yüksek bir katılımcı ve ziyaretçi ilgisiyle sonuçlandığını dile getiren Bekiroğlu, Türk üreticilerin uluslararası alıcılarla buluşma fırsatı yakaladığını vurguladı. Özellikle son dönemde karşılaşılan küresel ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler nedeniyle sektör açısından bu fuarın büyük bir destek sunduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELER VE YENİ İŞ BAĞLANTILARI

Fuar süresince gerçekleştirilen toplantılar, yeni iş bağlantıları ve alınan siparişlerin sektördeki dinamizmi ve rekabet gücünü pekiştirdiğini ifade eden Bekiroğlu, yerli üreticilerin tasarım, kalite ve mühendislik yeteneklerinin yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bosphorus Boat Show’un yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda ticaretin, iş birliğinin ve ihracatın geliştiği etkin bir platform olduğunu belirtti.

GELECEK HEDEFLERİ

Önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek karada ve denizdeki fuarlarla sektörün büyümesine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Bekiroğlu, denizcilik kültürünün gelişimine yönelik 15 farklı etkinlik düzenlendiği bilgisini paylaştı. Bu yıl ilk kez uluslararası bir panele ev sahipliği yaptıklarını belirten Bekiroğlu, bu sayıyı artırma ve fuara uluslararası bir kimlik kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.