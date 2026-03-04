Dubai’de ABD Konsolosluğuna İran İHA Saldırısı Gerçekleşti

Birleşik Arap Emirlikleri’nde, ABD-İsrail ile İran arasında patlak veren şiddetli çatışmalar bölgedeki güvenlik kaygılarını artırıyor. Dubai Medya Ofisi, ABD’nin Dubai Konsolosluğu’na insansız hava aracı (İHA) ile bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bu olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Medya Ofisi, “Acil müdahale ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Konsoloslukta çıkan yangın kontrol altına alındı” şeklindeki açıklamada bulundu.

GÜVENLİ ŞEHİR İMAJI ZEDELENDİ

Saldırılar sonrasında Dubai’de güvenliği sağlamak ve şehrin olumlu imajını korumak amacıyla BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Al Nahyan, çocuklarla fotoğraf çektirirken sosyal medyada bu anlar paylaşıldı. Ayrıca, bazı sosyal medya fenomenlerinin Dubai’deki günlük yaşamın normale döndüğünü gösteren paylaşımlar yaptığı belirtildi.