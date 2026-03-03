Trabzonspor Türkiye Kupası’nda Çeyrek Finale Yükseldi

trabzonspor-turkiye-kupasi-nda-ceyrek-finale-yukseldi

Türkiye Kupası’nda grup aşamasındaki mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu’nun son haftasında Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde, Trabzonspor ise Fatih Tekke’nin idaresinde karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu karşılaşma, hakem Ozan Ergün’ün düdüğüyle Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Trabzonspor, bu zorlu mücadelede rakibi Başakşehir’i 4-2’lik skorla mağlup ederek galip geldi.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN TRABZONSPOR

Karşılaşmanın ilk golü, Trabzonspor’un 6. dakikada Felipe Augusto tarafından kaydedilmesiyle geldi. İlk yarı, konuk takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir, maçın başlama düdüğünden hemen sonra 46. dakikada Nuno Da Costa ile skoru eşitledi. Ancak Trabzonspor, 66. dakikada Ivan Brnic ile yeniden öne geçerek skoru 2-1 yaptı. Bu dakikada devreyi geride bırakan Trabzonspor, kısa bir süre sonra 70. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın attığı golle yeniden eşitliği sağladı. 84. dakikada Paul Onuachu, Trabzonspor’u yeniden öne geçirirken, hemen akabinde 85. dakikada Ozan Tufan farkı 2’ye çıkararak maçın sonucunu belirleyen golleri attı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Trabzonspor’un 4-2’lik galibiyetiyle son buldu.

TRABZONSPOR ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuç, Trabzonspor’un 7 puanla grubu 2. sırada tamamlamasını sağladı ve çeyrek finale yükselmesini garantiledi. Başakşehir ise, grubu 6 puanla son sırada tamamlayarak Türkiye Kupası organizasyonuna veda etti.

