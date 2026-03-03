Rusya’dan Nükleer Silahlanmaya Dair Uyarı Geldi

rusya-dan-nukleer-silahlanmaya-dair-uyari-geldi

Rusya, Orta Doğu’daki mevcut çatışmalarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ve İsrail’in İran’a karşı eylemlerinin bölgedeki gerginliği artırabileceğini ve bunun nükleer silahlanma yarışını başlatma riskini taşıdığını belirtti.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Lavrov, son zamanlarda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına dikkat çekerek, bu tür hareketlerin bölgesel istikrarı tehdit etme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Bakan, bu durumun İran ve diğer Arap ülkelerinin nükleer kapasite arayışlarına yönelmesine neden olabileceğini ifade etti. Ayrıca, mevcut durumu ele alırken, diplomatik yolların daha önce iletilmesi gerektiğini belirtti.

PROVOKASYON RİSKİ

Rusya, İran’a yönelik saldırılara yanıt olarak bu görüşleri daha önce kamuya açık bir biçimde dile getirmişti. Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in operasyonlarını “provokasyon” olarak nitelendirerek, bunun insani, ekonomik ve potansiyel radyolojik tehlikeler yaratabileceği hususunda uyarılarda bulunmuştu. Uzmanlar, devam eden savaşın uluslararası güvenlik yapısı üzerindeki olası etkilerini değerlendirirken, Lavrov’un bu açıklamasının nükleer silahlanma riskinin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekliliğini güçlü bir şekilde vurguladığını belirtmektedir. Tüm taraflara tansiyonu azaltma ve diplomasiye dönme çağrısı tekrarlanıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıt Fiyatları İçin Tasarruf Yöntemleri Rehberi

Akaryakıt fiyatları yükselirken, uzmanlar doğru sürüş teknikleriyle tasarrufun %50'ye kadar çıkabileceğini belirtiyor. Araç sahiplerinin genelde göz ardı ettiği önemli detaylar mevcut.
Gündem

İngiltere Kırsalında Tehlike Altındaki Kuşlar Uyarısı

İngiltere'de yetkililer, bahçelerinde karga gören vatandaşları uyardı. Azalan karga populasyonu için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Gündem

Güven Hokna’nın Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye karakteriyle hatırlanan Güven Hokna, uzun süre sonra paylaştığı son görüntüsüyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Zayıflığı gözlerden kaçmadı.
Gündem

Sadettin Saran Tedesco İle Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de puan kayıpları ve Avrupa'dan elenme üzerine teknik direktör Tedesco eleştiriliyor. Başkan Saran, durumu değerlendirmek için yönetim toplantısı düzenleyecek. Oyuncu değişiklikleri tartışma konusu.
Gündem

Hurda Araç Teşviki Yasası İçin Son Gelişmeler

25 yaş üstü araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya verip ÖTV'siz yeni araç almak için teşviklerin durumunu merakla takip ediyor. Teşviklerle ilgili gelişmeler bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.