Rusya’dan Nükleer Silahlanmaya Dair Uyarı Geldi

Rusya, Orta Doğu’daki mevcut çatışmalarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ve İsrail’in İran’a karşı eylemlerinin bölgedeki gerginliği artırabileceğini ve bunun nükleer silahlanma yarışını başlatma riskini taşıdığını belirtti.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Lavrov, son zamanlarda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına dikkat çekerek, bu tür hareketlerin bölgesel istikrarı tehdit etme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Bakan, bu durumun İran ve diğer Arap ülkelerinin nükleer kapasite arayışlarına yönelmesine neden olabileceğini ifade etti. Ayrıca, mevcut durumu ele alırken, diplomatik yolların daha önce iletilmesi gerektiğini belirtti.

PROVOKASYON RİSKİ

Rusya, İran’a yönelik saldırılara yanıt olarak bu görüşleri daha önce kamuya açık bir biçimde dile getirmişti. Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in operasyonlarını “provokasyon” olarak nitelendirerek, bunun insani, ekonomik ve potansiyel radyolojik tehlikeler yaratabileceği hususunda uyarılarda bulunmuştu. Uzmanlar, devam eden savaşın uluslararası güvenlik yapısı üzerindeki olası etkilerini değerlendirirken, Lavrov’un bu açıklamasının nükleer silahlanma riskinin diplomasi yoluyla çözülmesi gerekliliğini güçlü bir şekilde vurguladığını belirtmektedir. Tüm taraflara tansiyonu azaltma ve diplomasiye dönme çağrısı tekrarlanıyor.