Orta Doğu’da Diplomasi Hız Kazandı: Erdoğan-Pakistan Görüşmesi

Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor… ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında bölgede savaş riski artış gösterdi. İran, bu saldırılara mukabele olarak bölgede bulunan ABD üslerini hedef alırken, Türkiye yine diplomasiye vurgu yaptı. Savaşın başlangıcından bu yana yoğun bir diplomasi trafiği sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çabalara yeni bir bağ ekledi.

BAŞBAKAN ŞERİF İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel, küresel meseleleri değerlendirdi.

TÜRKİYE’DEN TERCİH SALDIRILARINA KINAMA

Cumhurbaşkanı, görüşme sırasında Pakistan’da meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınarken, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Pakistan’ın yanında yer almaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Pakistan ile Afganistan arasında sağlanan ateşkesin yeniden tesis edilmesi için Türkiye’nin katkı sağlayacağının altını çizdi.

İRAN’A YÖNELİK ÇATIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a karşı gerçekleştirilen saldırılarla başlayan çatışma sürecinin sonrasında bölgedeki diplomasinin yeniden devreye girmesinin önemli olacağını dile getirdi. Türkiye’nin bu konuda gereken desteği sağlamaya hazır olduğu mesajını verdi.

