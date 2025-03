Can Grubu, Habertürk ve Show TV Devraldı

MEDYA SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Türkiye medya sektöründe beklenen büyük değişim yaşandı. Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devri, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi önemli yayın kuruluşlarını bünyesinde barındıran Ciner Yayın Holding’in hisseleri, Park Grubu’nun medya yatırımlarını sona erdirme kararı doğrultusunda Can Grubu’na devredildi. Park Grubu, bu süreçte ana faaliyet alanı olan madencilik sektörüne yoğunlaşacağını daha önce bildirmişti.

DEVİR SÜRECİ VE YENİ YÖNETİM

Devir anlaşması, eğitimde yüksek standartlara sahip Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’ni de içeren Can Grubu ile yapılmıştı. Rekabet Kurumu’nun onayı ile birlikte bu süreç resmi hale geldi ve medya sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Can Grubu, devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra medya yatırımlarını Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yöneteceğini belirtti. Can Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir,” denildi.

PARK GRUBU’NUN MEDYADAN ÇEKİLME KARARI

Park Grubu, daha önce yaptığı resmi açıklamada, medya alanından çekilerek madencilik sektöründeki küresel liderlik hedefine yönelmek istediğini ifade etmişti. “Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerimizin Can Grubu’na devrine dair sözleşme imzalanmıştır. Bu devrin medya sektörüne yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz,” açıklamasında, sürecin Rekabet Kurumu onayına bağlı olduğu belirtilmişti. Onay ile Park Grubu’nun medya serüveni sona erdi.

CAN GRUBU KİMDİR?

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Can Grubu, Türkiye’nin önde gelen iş gruplarından biri olarak öne çıkıyor. Grubun bünyesinde Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit gibi birçok şirket bulunuyor. Can Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığını Kemal Can üstleniyor. Medya sektörüne yapılan bu büyük giriş, grubun faaliyet alanlarını genişleten önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MEDYA SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK

Ekol Tv’nin özel haberine göre, Rekabet Kurumu’nun onayı ile Ciner Yayın Holding’in yönetimi resmen Can Grubu’na geçti. Bu devir, Türkiye’nin önemli medya kuruluşlarının geleceği açısından dönüm noktası olarak görülüyor. Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yönetilecek medya yatırımlarının, sektöre yenilik ve canlılık kazandırması bekleniyor.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devri, Türkiye medya sektöründe uzun süredir konuşulan değişimi gerçeğe dönüştürdü. Park Grubu’nun madenciliğe odaklanma kararı ve Can Grubu’nun medya alanındaki güçlü girişi, sektördeki dengeyi değiştirecek gibi görünüyor. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin bu yeni dönemde nasıl bir yayın politikası izleyeceği ise merakla bekleniyor.