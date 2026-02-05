suudi-arabistan-dan-global-pazara-deve-pasaportu-projesi

Suudi Arabistan, yerel ve uluslararası ticarette kullanım için “deve pasaportu” projesine start veriyor. Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığının yaptığı açıklama doğrultusunda, projenin tanıtımını Bakan Yardımcısı Mansur bin Hilal el-Müşeyti gerçekleştirdi. Bakanlık, bu projeyle deve sektörünün düzenlenmesini, belgelenmesini ve hizmet verimliliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

DEVELERİN VERİLERİ BELGELENİYOR

Açıklamada, “develerin verilerinin, sahipliğinin ve soy kütüklerinin belgelenmesinin amaçlandığı” ifade edilerek, sağlık ve resmi düzenlemelere dair bilgilerin tek bir kaynakta toplanmasının hedeflendiği aktarıldı. Develer için sağlanacak belgenin, “onaylı bir resmi referans” niteliği taşıyacağı vurgulanırken, bu durumun hizmet kalitesine katkıda bulunacağı bilgisi verildi. Ayrıca, belgede develerin “çip numarası, pasaport numarası, devenin adı, doğum tarihi, soyu, cinsiyeti, rengi, doğum yeri, veriliş tarihi ve yeri gibi bilgilerin yanı sıra hayvanın sağ ve sol profilden fotoğraflarının” yer alacağı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA 2 MİLYONDAN FAZLA DEVE MEVCUT

2025 yılı haziran ayındaki verilere göre Suudi Arabistan’da 2 milyon 235 bin 297 deve bulunduğu bildirildi.