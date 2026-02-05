Fenerbahçe Erzurumspor’u 3-1 ile Geçti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Trendyol 1. Lig takımı Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-1’lik skorla kazandı. Erzurumspor, maçın 40. dakikasında Mustafa Fettahoğlu’nun attığı golle öne geçti.

FenerbahÇE’NİN GOLLERİ

Fenerbahçe, 52. dakikada Marco Asensio’nun ve 69. dakikada Anderson Talisca’nın golleriyle durumu 2-1’e getirdi. Müsabakanın son bölümünde yine Talisca, kazanılan penaltıyı değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1’e taşıdı. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı.

Puan DURUMU

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 6’ya yükseltirken, Erzurumspor 3 puanda kaldı.

