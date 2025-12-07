Can Kaybı 900’ü Geçti Sel Felaketi Sürüyor

Endonezya’da geçen hafta Malaka Boğazı üzerinde meydana gelen nadir ve güçlü kasırga, şiddetli yağışları tetikleyerek ülkenin bazı bölgelerinde sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Son alınan bilgilere göre, can kaybı 900’ü aşarken, yüzlerce kişi ise hâlâ kayıp. Afetten etkilenen bölgelerde ise 100 bini aşkın evin tamamen yok olduğu belirtildi.

SELİN VURDUĞU KÖYLERDE TARİHİ YIKIM YAŞANDI

Felaketin en ciddi şekilde etkilediği Aceh Tamiang bölgesinde kurtulanlar, köylerinin hızla yükselen sularla tamamen süpürüldüğünü anlattı. Lintang Bawahn Köyü’nden Fitriana, insanların evlerinin çatılarına çıkarak hayatta kaldıklarını ifade ederek, “4 yaşındaki çocuklarıyla üç gün boyunca yemek yemeden, su içmeden beklediler” dedi. Köydeki evlerin yüzde 90’ının yok olduğu ve 300 ailenin açıkta kaldığı kaydedildi. Diğer bir kurtulan, suyun evlerinin ikinci katına kadar yükseldiğini belirterek, tekneyle tahliye edildiklerini, ancak sığındıkları komşu köyde de su baskınıyla yeniden karşılaştıklarını anlattı.

TÜM BÖLGEDE ACILAR SÜRÜYOR

Bölgeden gelen son açıklamalara göre, arama kurtarma ekipleri hâlâ ‘bel seviyesindeki çamur’ içinde ceset arayışlarını sürdürmektedir. Vali, “Birçok insan temel ihtiyaç maddelerine muhtaç. Aceh’in uzak bölgelerinde hâlâ ulaşılamayan yerler var. İnsanlar selden değil, açlıktan ölüyor. Durum bu” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ulaşımın kesik olduğu Sibolga Şehri ve Merkez Tapanuli’ye yardımlar, yalnızca hava ve deniz yoluyla ulaştırılabiliyor. Bazı bölgelerde market yağmaları yaşandığı bildirildi.

AFETLERİN ZİNCİRİ DEVAM EDİYOR

Sel sularının hapishaneyi tehdit etmesi sonucunda, tutukluların tahliye edildiği ve güvenlik güçleri tarafından gözetim altında tutulduğu aktarıldı. Bu felaketin, son haftalarda Sri Lanka, Tayland, Malezya ve Vietnam’ı da etkileyen aşırı hava olayları zincirinin bir parçası olduğu kaydedildi. Endonezya’daki bu afette hayatını kaybedenlerin sayısı, Asya’daki son dönem afetlerdeki toplam can kaybının neredeyse yarısını oluşturuyor.