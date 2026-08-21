Can Uzun Galatasaray’ı Reddetti

Spor
Futbolcuların sahada poz verdiği bir an
Galatasaray, transfer çalışmalarında genç yetenek Can Uzun ile yollarını ayırarak yeni hedeflere yöneliyor.
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Galatasaray, Süper Lig’de üst üste dört şampiyonluk elde ettikten sonra hem ligdeki üstünlüğünü sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi’nde daha iddialı bir performans sergilemek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Aleksey Batrakov’u kadrosuna katarken bir süredir peşinde olduğu Can Uzun transferinde ise istediği sonucu alamadı. Genç yetenek için yürütülen temaslar beklenen şekilde sonuçlanmadı ve Galatasaray transfer listesindeki önemli bir isimle yollarını ayırmak zorunda kaldı.

CAN UZUN'DAN SARIKIRMIZILI EKİBE RET

Can Uzun, Galatasaray’ın kendisine yaptığı transfer teklifine olumlu yanıt vermedi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma katılmayı reddetmesiyle birlikte iki taraf arasındaki görüşmelerin de sona erdiği aktarıldı. Galatasaray’ın genç oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir sürdürdüğü temaslar böylece sonuçsuz kaldı.

AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE

Can Uzun’un geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, genç futbolcuya İtalya ve İspanya’dan bazı kulüplerin ilgisinin sürdüğü ifade edildi. Galatasaray’ın ise transfer yarışından çekilmesiyle birlikte oyuncunun Avrupa’daki alternatifleri ön plana çıktı.

FRANKFURT'TA VERİMLİ SEZON

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, geçtiğimiz sezon takımının önemli hücum oyuncularından biri oldu. Milli futbolcu, Alman ekibiyle çıktığı 28 karşılaşmada 10 gol atarken 6 da asist yaparak toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.

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