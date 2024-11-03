“Çanakkale’de Şok Edici Silahlı Saldırı”

Olay, akşam saatlerinde Camicedit Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. İddiaya göre, Serdar V., cadde üzerinde cep telefonuyla konuşarak yürüyen husumetlisi Özgür Ölçek’e tabanca ile ateş açıyor. Kurşunu biten Serdar V., kanlar içinde yatan Ölçek’in kafasına da defalarca tabancanın kabzasıyla vuruyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderiliyor.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ölçek’e ilk müdahaleyi yapıyor. Ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılan Ölçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamıyor. Serdar V. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VE SORUŞTURMA

Bu arada, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)