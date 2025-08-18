Çanakkale’de Yangın Devam Ediyor! Tahliyeler Sürüyor

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesine devam ediyor. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan yangın, kısa zamanda Eceabat’a sıçradı. Yerleşim alanlarını tehdit eden alevler nedeniyle yedi köy tahliye edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yapılan son değerlendirme ile isteyen vatandaşların evlerine dönebileceğini açıkladı. Ancak şiddetli rüzgar nedeni ile yangın, ikinci günde de kontrol altına alınamadı. Yangın riski nedeniyle Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattı ziyarete kapatıldı.

yangın tayfur köyü yakınında başladı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 16.28’de patlak veren yangın, rüzgar etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayıldı. Yangının söndürülmesi için hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangınla mücadelede 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel yer alıyor. Aynı zamanda çiftçiler de tankerlerle bölgeye su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

tarihi alan’ın kuzey hattı kapatıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat civarındaki devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğunu bildirdi. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı açıklandı.

tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar evlerine dönebilecek

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar yangın, çok şükür tahliye ettiğimiz yerleşim yerlerine sirayet etmedi. Tarihi alan (şehitlikler), ziyaretçilerin güvenliği açısından kısmen ziyarete kapatıldı. Şu ana kadar yangından etkilenmedi. Bütün ekiplerimiz havadan ve karadan müdahaleye devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı. Yangın dolayısıyla güvenlik amaçlı tahliye edilen Gelibolu’nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat’ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köylerinde yapılan değerlendirmeye göre, isteyen vatandaşlar evlerine dönebilirken, arzu eden vatandaşları Eceabat Konukevi’nde misafir etmeye devam edeceklerini bildirdi. Vali Toraman, evlerine dönen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, yangın söndürme faaliyetlerine katılan ekiplere de teşekkür etti.

alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada

Saate 60 kilometre hızla esen rüzgarda alevlerle mücadele eden ekiplerin o anları cep telefonlarına yansıdı. Hem rüzgarla hem de alevlerle mücadele eden ekiplerin zor anları görüldü.

orman yangınında arı kovanları alevlere teslim oldu

Ilgardere köyünde ormanlık alanda bulunan arı kovanları ise yanarak alevlere teslim oldu. Yanan kovanlar ve alevlerin arasında kalan kaplumbağalar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, hayatta kalan kaplumbağaya su vererek rahatlattı.