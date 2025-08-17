Çanakkale’de Yangın Mücadelesi Devam Ediyor

Türkiye’de Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan orman yangını, Eceabat ilçesine de sıçradı ve bu durum yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangın nedeniyle, altı köy tahliye edildi. Gece boyunca alevlerle mücadele sürerken, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla müdahale yeniden başladı. Yangın, Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı’nın kuzey hattının ziyaretçilere kapatılmasına neden oldu. Çanakkale’deki orman yangınıyla ilgili son gelişmeler şu şekilde…

Yangın Tayfur Köyü Yakınında Başladı

Çanakkale’de yeniden bir orman yangını patlak verdi. Gelibolu ilçesinde dün akşam başlayan yangın, yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başladı. Şiddetli rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Tayfur Köyü yakınlarında başlayan bu yangın, her geçen dakika büyüyerek ilerledi.

Yangın Şiddetli Rüzgarla Yayılıyor

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, alevlerin hızla geniş bir alana yayılmasına sebep oldu. Yangın söndürme ekipleri, olayın hemen başından itibaren alarma geçerek çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ancak bölgedeki rüzgar saatte 50 kilometre hıza kadar ulaştı ve bu da ekiplerin yangını kontrol altına almasını zorlaştırdı.

Yangın Eceabat İlçesine Sıçradı

Yangın, Eceabat ilçesine de sıçradı ve burada da yerleşim alanları tehdit altında kalmış durumda. Eceabat ve Gelibolu’da toplamda altı köy tahliye edildi. Ayrıca, bölgedeki halk da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevlerle Mücadele Gece Boyunca Devam Etti

Havanın kararmasıyla birlikte, yangına müdahale yalnızca karadan devam etti. Ekipler ve yerel halk, gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Yangın Bölgesinde Bu Sabah

Yeni günle birlikte, bölgeden gelen ilk görüntülerde yangının hala geniş bir alanda devam ettiği gözlemlendi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, bu sabah yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” dedi. Gün ışığıyla birlikte helikopter ve uçaklar, yeniden havadan müdahalelere başladı.

Havadan Müdahale Yeniden Başladı

Vali Toraman, Çanakkale Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tayfur yangınına müdahalenin devam ettiğini belirtti. “Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı.” dedi. Ekiplere, “Yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” ifadesiyle destek verildi.

Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı Kapatıldı

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alan’ın kuzey hattının geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Bu alanda Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı bulunmaktadır. Başkanlıktan yapılan açıklamada, “Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır.” denildi.