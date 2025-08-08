Çanakkale’de Yangın Paniği: Hastaneler Tahliye Edildi

Çanakkale’de Sarıcaeli köyünde başlayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak Bayramiç’e bağlı Yiğitler köyü kırsalındaki yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle bölgede tüm uçuşlar saat 20.00’ye kadar geçici olarak durduruldu.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Çanakkale Valiliği açıklamasında, “Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi’nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi’nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla salimen tahliye edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyeleri gerçekleştirilmiştir” denildi. Çanakkale Belediyesi de yangından etkilenen Özel Koruhan Yaşlı Bakım Merkezi’nin tüm kurumların desteğiyle tahliye edildiğini bildirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi, teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık” dedi. Rektörlük, “Terzioğlu Yerleşkesi’nde yer alan binalarımızın yangından etkilenmediğini ve herhangi bir hasar meydana gelmediğini büyük bir açıklıkla duyururuz” ifadesini kullandı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Orman Genel Müdürlüğünün paylaşımında, “Çanakkale merkez ve Bayramiç’te yalnızca alevlerle değil, aynı zamanda hızı saatte 56 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz. Yangınlara hem havadan hem de karadan eş zamanlı müdahalemiz sürüyor” denildi. Yangınlar nedeniyle 5 köy tedbiren tahliye edildi. Çanakkale Valiliği, “Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle; Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir” açıklamasını yaptı. Rüzgar nedeniyle alevler, Saçaklı köyüne ulaştı ve burada birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar, devam eden yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Zeytinli ve Pıtırelli köyleri de ekipler tarafından boşaltıldı.

BİLGİLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Çanakkale merkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Bayramiç ilçesinde yer yer orman ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor” dedi. Yumaklı, yangının başlangıcıyla ilgili, “İlk yangın saat 13.20’de Çanakkale’nin merkez Sarıcaeli Mahallesi’nde çıktı. Orman dışı alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarla ormana sirayet etti” ifadelerini kullandı. Yangın anında hava sıcaklığı 30 derece, rüzgarın hızı da saatte 80 kilometre olarak ölçüldü.

Yumaklı, güvenlik önlemleri kapsamında Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtırelli köylerinde 654 kişiyi güvenli alanlara aldıklarını belirtti. Mücadelede 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve yaklaşık 900 personel yer alıyor. Merkezdeki yangının kontrol altına alındığını söyleyen Yumaklı, Bayramiç ilçesinde alevlenmelerin devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiğini, bunlardan 18’inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

BOĞAZ TRAFİĞİ VE SORUŞTURMA

Gün boyunca hava araçlarının çalışması dolayısıyla Çanakkale Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığını hatırlatan Yumaklı, “Saat 21.00 itibarıyla boğaz trafiği, kuzeyden güneye, tek yönlü açıldı. Eğer ihtiyaç duyulursa gün ışıdığı andan itibaren kapatma gerçekleştirilebilir, ancak şu anda böyle bir durum öngörmüyoruz” dedi. Yangınların sebebine yönelik soruşturma başlatıldığını ve 4 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Soruşturmaların devam ettiğini ifade etti.