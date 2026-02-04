Çanakkale’de Yeni Nesil Suç Örgütüne Büyük Operasyon

Çanakkale’de YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma neticesinde, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu suç örgütünün liderliğini S.A. üstlenirken, iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi farklı suçlarla ilişkilendirildiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI OLARAK 25 ADRESE OPERASYON

Soruşturma çerçevesinde 10 olayın yaşandığı kaydedilirken, 12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir iş yeri kurşunlama olayında 2 şüphelinin tutuklandığı aktarıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 6 ay süren detaylı çalışmaların ardından bu sabah 25 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI; İKİ İŞ YERİNDE ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda farklı silahlar ve uyuşturucu maddelerin yanı sıra, 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve bir kılıç ele geçirildi.