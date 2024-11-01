Çanakkale’deki İntihar Olayının Detayları Açıklandı

ÇANAKKALE’DE İNTİHAR İDDİASI

Çanakkale’de dün sabaha karşı bir olay yaşandı. Tartıştığı eşinin beşinci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar ettiğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y., cinayet şüphesiyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

PROFESÖRÜN AÇIKLAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye gündeminde yer alan bu olayın detayları merak ediliyordu. Profesör Alptekin Y.’nin verdiği ifadeye ulaşıldı. Kanlı gece hakkında tüm ayrıntılarıyla bilgi verdi. Yapılan açıklamalar, olayın seyrini etkileyen unsurların aynı zamanda cinayet şüphesiyle ilgili ipuçları içerip içermediği noktasında tartışmalara yol açıyor.