Caner Erkin 12 Maçta Dördüncü Kırmızı Kartını Gördü

Maçta Gelişmeler

1. Lig’de oynanan karşılaşmada Sivasspor ile Sakaryaspor, olimpiyat stadyumunda karşılaştı. Mücadelenin 45. dakikasında bir kırmızı kart olayı yaşandı. Hakeme itirazları nedeniyle ikinci sarı kartı gören Caner Erkin, bu olay sonrası oyundan atıldı. Bu çıkış, 37 yaşındaki oyuncunun bu sezon 12. maçında dördüncü kez sahadan ihraç edilmesi anlamına geliyor. Erkin, daha önceki kart cezaları nedeniyle toplamda 13 maç ceza almıştı.

TARAFTARIN TEPKİSİ

Sakaryaspor taraftarları, geçmişteki sorunlar nedeniyle Erkin’in kadro dışı bırakılmasını ve ara transfer döneminde kulüpten gönderilmesini talep ediyordu. Taraftarların bu isteği, oyuncunun tutumunu sorgulattı.

ÖZÜR BEYANINDA BULUNDU

Erkin, daha önce takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atarak ceza almış ve özür dilemişti. Olay sonrası kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Sevgili Sakaryaspor camiası, takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumu başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim. Takım arkadaşım Burak Altıparmak’ın girdiği bir pozisyon sonrasında maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkar bir şekilde tepki gösterdim. Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum. Takım kaptanı olarak böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için en başta camiamızdan ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum,” ifadelerini kullanmıştı.