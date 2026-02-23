Çankaya’da Kaza: 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı’nda bir trafik kazası meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki E.G.’ye, yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Y.A. yönetimindeki otomobil çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE HIZLA GİTTİ

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti nedeniyle ağır yaralanan E.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın hemen ardından gözaltına alınan sürücü Y.A., adli süreç sonrası hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.