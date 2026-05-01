Çankaya’da Kazada İki İşçi Hayatını Kaybetti

KAZA, ÇANKAYA’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya’nın Bademlidere Mahallesi’nde Şemsettin Günaltay Caddesi’nde gerçekleşti. Bir su firmasına ait 07 FHF 37 plakalı kamyonet, yokuş yukarı tırmanırken geriye kaymaya başladı. Hızla geri hareket eden bu araç, yol üzerinde kanalizasyon çalışması yapan iki ASKİ çalışanı Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan’a çarparak devam etti ve ardından ASKİ’ye ait bir kamyonet ile park halindeki dört otomobile de zarar verdi.

KAZA YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın akabinde, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, işçiler Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan su kamyonetinin sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İŞÇİLER İÇİN AİLELERİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yaşamını yitiren işçilerin akrabaları ve mesai arkadaşları, kaza yerinde gözyaşları dökerek acılarını paylaştı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak resmi bir soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.