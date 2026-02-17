Ernest Muçi Sezonun En Skorer Orta Saha Oyuncusu

Sezon başında Beşiktaş’tan Trabzonspor’a kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili takımda 2022-23 sezonunda 13 gol atan Anastasios Bakasetas’tan sonra en fazla gol katkısı sağlayan orta saha oyuncusu oldu. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 13 gol atan Muçi, Süper Lig’de Başakşehir’e 2, Göztepe’ye 2, Konyaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Samsunspor ve Fenerbahçe’ye ise 1’er gol kaydetti. Türkiye Kupası’nda ise İstanbulspor’a 2, Fethiyespor’a 1 gol attı.

BAŞARILI ASSİST SAYISI

Başarılı oyuncu, Süper Lig’de Gençlerbirliği ve Samsunspor maçlarında 1’er asist yaparken, Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ve Fethiyespor mücadelelerinde de 1’er asistle oynayarak toplamda 4 asistle sezonu tamamladı.

CEZA SAHASI DIŞINDA ÜSTÜNLÜK

Muçi, Trabzonspor’un bu sezon ceza sahası dışından attığı 3 golle takımın en fazla skor üreten oyuncusu oldu. Ceza sahası dışından atılan diğer goller ise Zubkov, Okay Yokuşlu ve Paul Onuachu tarafından kaydedildi. Bordo-mavililerin bu sezon serbest vuruştan attığı tek gol ise Muçi’nin ayağından geldi ve Konyaspor maçında gerçekleşti.

EN SKORER İKİNCİ OYUNCU

Arnavut futbolcu, 17 golle takımın en skorer ismi konumundaki Paul Onuachu’nun hemen ardından bordo-mavili ekibin en golcü ikinci oyuncusu oldu. Süper Lig’de geride kalan 21 hafta içerisinde 18 maçta forma giyen Muçi, 13 karşılaşmaya ilk 11’de çıkmış olup toplamda 1164 dakikalık süre aldığı belirtildi.