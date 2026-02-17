Çankaya’daki Zincir Markette Şok Eden Skandal Olay

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan bir zincir market şubesi, yaşanan bir olayla gündeme geldi. 2021 yılından bu yana ağır demans tedavisi alan yaşlı bir kadın, market içerisinde bir gofret aldı. Ancak hastalığının etkisiyle gofreti cebine koyan kadın, kasada ödeme yapmayı unuttu.

POLİSE VERİRİZ’ DİYEREK HASTA KADINI SOYDULAR

Gelişmelere göre, market çalışanları, güvenlik kameralarından durumu fark ettikten sonra yaşlı kadını durdurdu. İddiaya göre, demans hastası kadına, “polisi çağırmakla” veya “mağazadaki kasa açığını kapatmakla” tehdit ettiler. Korkuya kapılan kadın, kendisinden kartını alan çalışanların elinde kalırken, sadece 7 dakika içinde 5 farklı işlem yaparak toplamda 25 bin 845 lira çekim gerçekleştirdiler. Bu miktarın, marketin geçmiş kasa açıklarını kapatmak amacıyla alındığı öne sürüldü.

ÜSTLERİMİZDEN TALİMAT ALDIK, AÇIĞI BÖYLE KAPATTIK

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, mağdur kadının avukatı bir suç duyurusunda bulundu. Avukat, müvekkilinin durumunun, uzman olmayan bir kişi tarafından bile anlaşılabileceğini belirtti. Şikayet dilekçesinde, market çalışanlarının parayı geri vermeyi reddettikleri ve “Üstlerimizden talimat aldık, açığı böyle kapattık” ifadelerini kullandıkları ifade edildi. Avukat, sağlık raporları ve banka dekontlarını delil olarak sunarak, şüphelilerin “beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı nitelikli yağma” suçlamasıyla yargılanmalarını talep etti.

