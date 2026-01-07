Canlı Bombalı İhbar Asılsız Çıktı: B.O. Hakkında Tahkikat Başlatıldı

Valilikten gelen yazılı açıklamada, hastanenin ruh sağlığı ve sinir hastalıkları bölümünde kaydı bulunan B.O.’nun üzerinde canlı bomba olduğu yönünde bir iddiada bulunduğu ifade edildi. Olay yerine anında müdahale yapıldığı ve hastanede gerekli güvenlik önlemlerinin hemen alındığı belirtildi.

ASILSIZ İHBAR BELİRLEDİ

Açıklamada, “Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. ile ilgili tahkikata başlanmıştır.” denilirken, hastanede hizmet sunumu açısından herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığı kamuoyuna saygıyla aktarıldı.