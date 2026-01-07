Canlı Bombaya İlişkin Asılsız İhbar Sonrası Gelişmeler

canli-bombaya-iliskin-asilsiz-ihbar-sonrasi-gelismeler

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan bir açıklamada, ruh sağlığı ve sinir hastalıkları bölümünde kaydı olan B.O.’nun üzerinde canlı bomba olduğu yönündeki iddiaların yer aldığı ifade edildi. Olayın meydana gelmesiyle birlikte duruma müdahale edildiği ve hastanede gerekli önlemlerin hızla alındığı aktarıldı.

OLAY ASILSIZ ÇIKTI

Açıklamada, “Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir.” denilerek, asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. hakkında tahkikata başlandığı belirtildi.

HASTANEDE HİZMET AKIŞI DEVAM EDİYOR

Ayrıca, hastanede sunulan hizmetlerle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı kamuoyuna saygı ile duyuruldu.

