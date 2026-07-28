NK CM Celje – Egnatia Maçı Canlı Anlatımı

Spor
NK CM Celje ve Egnatia takımlarının logosu stadyumda
Verilen metin, haber içeriği oluşturmak için uygun değildir ve bu nedenle yeni bir içerik üretilmemektedir.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Maç Skoru Stadion Z’dezele Joey Kooij NK CM Celje – MÖ – Egnatia Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi! İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRRafael Leao o teklife ‘evet’ dedi! Süper Lig devinden rakibine büyük çalımSivasspor’da çifte sakatlık!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Daha Ucuz Olduğu İçin Gemiye Yerleştiler

ABD vatandaşı Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce kara hayatını tamamen terk ederek yolcu gemilerinde sürekli yaşamaya başladı. Evlerini, arabalarını ve eşyalarını satan çift, yaşamlarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırdı.
Manşet

Restoran ve Kafelerde Ek Ücret Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Manşet

Yargıtay, Bakma Sözüne Uymayan Torunun Tapusunu İptal Etti

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ölünceye kadar bakma sözleşmesine aykırı davranan torun nedeniyle açılan davada dedeyi haklı bularak emsal nitelikte bir karara imza attı ve tapu iptali talebini kabul etti. Yaşlı dede, eşini kaybettikten sonra torununa arsa vermişti.
Manşet

Eşini Kızının Gözü Önünde Katletti

40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz, Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde 25 Temmuz gecesi yaşandı.
Manşet

Japonya’da 7,1 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.