Cansever’e Uygun Donör Bulunduğu Duyuruldu

cansever-e-uygun-donor-bulundugu-duyuruldu

Almanya’da yaşayan şarkıcı Cansever, birkaç ay önce lösemi teşhisi konulduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Sağlık durumu hakkında zaman zaman sosyal medya üzerinden bilgi veren Cansever’in, Almanya’daki lösemi tedavisinde önemli bir aşamaya geldiği belirtiliyor.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cansever, yaptığı açıklamada kendisine uygun bir donör bulunduğunu duyurdu. 19 Mart tarihinde hastaneye yatacağını bildiren Cansever, 29 Mart tarihinde ilik nakli ameliyatı olacağını açıkladı.

DUA İSTEYEN MESAJ

Düzenlediği sosyal medya paylaşımında sevenlerinden dua isteyen Cansever, “Canlarım, donör bulundu. Allah’ın izniyle 19 Mart’ta hastaneye yatacağım. 29 Mart’ta ilik nakli yapılacak. Siz sadece dua edin. Her şey güzel geçsin. Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla bunu da atlatacağım.” ifadelerini kullandı.

