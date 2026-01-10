Cansever’in Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Artıyor

cansever-in-saglik-durumu-hakkinda-endiseler-artiyor

KANSERLE MÜCADELE EDEN ŞARKICIDAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Arabesk müziğin önemli isimlerinden olan Cansever’in sağlık durumu gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay lösemi kanseri tanısı aldığını ve tedavi sürecinin başladığını belirten sanatçı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Cansever, paylaştığı mesajında, “Ya sabır… Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber.” ifadelerini kullandı.

90’lı yılların hit şarkılarından olan ‘Ağla Gözbebeğim’, ‘Sen de Gittin’ ve ‘Kime Bu İnat’ ile tanınan Cansever, 17 Aralık 2025 tarihinde hastalığı hakkında üzücü haberi vermişti. Uzun bir süredir Almanya’da ikamet eden sanatçı, lösemi teşhisi aldığını duyurmuş ve “Her şey çok güzel olacak” diyerek umut vurgusu yapmıştı. Bununla birlikte, tedavi süreci sebebiyle bir süre konserlerine ara vereceğini de açıklayan Cansever, hasta yatağından çektiği fotoğraf ile sevenlerini düşündürmüştü.

