Cansever’in Sağlık Durumu Hayranlarını Üzüntüye Boğdu

cansever-in-saglik-durumu-hayranlarini-uzuntuye-bogdu

KANSER TEDAVİSİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden olan Cansever’in sağlık durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay lösemi kanseri teşhisi konulduğunu duyuran Cansever, tedavi sürecine başladığına dair bilgi vermişti. Son olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan sanatçı, bu zorlu süreçteki duygularını paylaştı. “Ya sabır… Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber.” ifadelerini kullandı.

90’lı yılların unutulmaz parçalarının sahibi olan Cansever, ‘Ağla Gözbebeğim’, ‘Sen de Gittin’, ‘Kime Bu İnat’ gibi şarkılarıyla müzik dünyasında iz bıraktı. 17 Aralık 2025’te lösemi teşhisi konulduğunu paylaştığında yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti. Bir süredir Almanya’da yaşayan sanatçı, yaşadığı bu zor durumu “Her şey çok güzel olacak” diyerek olumlu bir yaklaşım sergilemişti.

KONSERLERİNE ARA VERDİ

Sanatçı, sağlık durumu nedeniyle bir süre konserlerine ara verme kararı aldığını belirtti. Mutluluğunun kaynağı olan sevenleri için zor bir döneme denk gelen bu süreç, Cansever’in hasta yatağında çekilmiş bir fotoğrafla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı. Sevenlerinin büyük destek verdiği sanatçı, tedavi sürecinde de onlardan gelen iyi dileklerin kendisine güç verdiğini ifade ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem

Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı Sayısı 71 Bin 409’a Yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 71.409'a ulaştı. Olaylar, geçici ateşkese rağmen devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.