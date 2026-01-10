Cansever’in Sağlık Durumu Hayranlarını Üzüntüye Boğdu

KANSER TEDAVİSİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden olan Cansever’in sağlık durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay lösemi kanseri teşhisi konulduğunu duyuran Cansever, tedavi sürecine başladığına dair bilgi vermişti. Son olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan sanatçı, bu zorlu süreçteki duygularını paylaştı. “Ya sabır… Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber.” ifadelerini kullandı.

90’lı yılların unutulmaz parçalarının sahibi olan Cansever, ‘Ağla Gözbebeğim’, ‘Sen de Gittin’, ‘Kime Bu İnat’ gibi şarkılarıyla müzik dünyasında iz bıraktı. 17 Aralık 2025’te lösemi teşhisi konulduğunu paylaştığında yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti. Bir süredir Almanya’da yaşayan sanatçı, yaşadığı bu zor durumu “Her şey çok güzel olacak” diyerek olumlu bir yaklaşım sergilemişti.

KONSERLERİNE ARA VERDİ

Sanatçı, sağlık durumu nedeniyle bir süre konserlerine ara verme kararı aldığını belirtti. Mutluluğunun kaynağı olan sevenleri için zor bir döneme denk gelen bu süreç, Cansever’in hasta yatağında çekilmiş bir fotoğrafla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı. Sevenlerinin büyük destek verdiği sanatçı, tedavi sürecinde de onlardan gelen iyi dileklerin kendisine güç verdiğini ifade ediyor.