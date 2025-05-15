Caracal Drone Soccer Club’tan Çifte Zafer!

BÜYÜK BAŞARIYLA DÖNDÜLER

Caracal Drone Soccer Club, 8 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen Köklerden Göklere Ulusal 2. Drone Soccer Yarışması’nda önemli bir başarı elde etti. Kendi kategorilerinde üstün performans sergileyen Caracal A ve Caracal B takımları, finalde birbirlerine rakip oldu. Toplam 32 takımın katıldığı bu prestijli etkinlikte, Caracal DSC’yi temsil eden ekipler finale kadar yükseldi. Final karşılaşması, iki kardeş takım arasında geçti ve sonuç olarak beraberlikle tamamlandı. Penaltı atışları sonucunda Caracal A, şampiyonluk yaşarken, Caracal B ikinci sırada yer aldı.

Elde edilen bu önemli başarı, yalnızca teknik yeterlilik ile sağlanmadı; aynı zamanda disiplinli çalışma, etkili görev dağılımı ve takım içi koordinasyonun sağlam bir ürünü olarak değerlendiriliyor. Turnuva boyunca gösterilen özveri ve kararlılık, takımların sahadaki performanslarını doğrudan etkiledi. İki takımın finalde karşı karşıya gelmesi, Caracal DSC’nin bu alandaki rekabetçi gücünü gözler önüne serdi. Öğrencilere rehberlik eden mentörler ile destek veren okul yöneticilerine de teşekkürler iletildi.

BÜYÜK HEDEFLERE DOĞRU

Caracal Drone Soccer Club, teknoloji, mühendislik ve havacılık alanında daha büyük projelere adım atma hedefiyle ilerlemeye devam ediyor. Bu başarı, kulubün gelecekte daha büyük zaferlere ulaşma konusundaki kararlılığını destekliyor. Eğitim sürecindeki bu gelişmeler, öğrencilere mühendislik ve teknoloji alanında güçlü bir temel sağlıyor.