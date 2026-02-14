Cardi B Las Vegas Konserinde Sandalyeden Düştü

33 yaşındaki Amerikalı rapçi Cardi B, Las Vegas’taki konseri sırasında gerçekleştirdiği dans performansında sandalyeye oturdu. Ancak sandalye kayınca düşmekten kurtulamadı.

DÜŞÜŞÜ ESPRİYLE GEÇİŞTİ

Düşüşünü gülerek karşılayan Cardi B, hatasını küçük bir hamleyle gizlemeye çalıştıktan sonra hızlıca ayağa kalktı. Ardından seyircilere dönerek, “O ben değildim, hükümetti” ifadesiyle esprili bir göndermede bulundu.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Şarkıcının sahne kazasını bu kadar eğlenceli bir şekilde karşılaması, salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

TURNESİ SÜRÜYOR

Cardi B’nin Little Miss Drama turnesi, ABD’nin çeşitli şehirlerinde devam edecek. Las Vegas’ta yaşanan bu sahne kazası, turnenin en çok konuşulan anlarından biri olarak dikkat çekti.